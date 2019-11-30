Şehitlere veda

Hakkâri’de önceki gün üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Furkan Yılmaz (22) ve Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz (27); Hakurk bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk (24) ile Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK’nın havanlı saldırısında şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28) dün toprağa verildi.

Bartın’a getirilen Şehit Furkan Yılmaz’ın cenazesi önce Büyük Kızılkum köyündeki baba evine götürülerek helallik alındı. Anne Ayşe Yılmaz (44), babası Ayhan Yılmaz (45) ve kardeşi Berat Berke Yılmaz (14) dua edilirken güçlükle ayakta durabildi. Köy meydanında tabuta sarılarak gözyaşı döken anne Ayşe Yılmaz, yenge Günay Yılmaz ve babaanne Ayşe Yılmaz’ı askerler teselli etti. Günay Yılmaz, “Hep haberlerde izlerdik, başımıza mı gelecekti? Daha yaşayacak günlerin vardı. Çok gençtin yavrum” diye gözyaşı döktü.

5 bin kişi katıldı

Geçen yıl Kilis’te şehit olan Uzman Onbaşı İsmail Tugay Özcan’ın (23) babası Adnan Özcan da tabuta sarılarak şehit Yılmaz’ın fotoğrafını öptü. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Bünyamin Duymaz için memleketi Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyü meydanında tören düzenlendi. Törende, şehidin annesi Keziban ve babası Arif ile eşi Hatice Duymaz kucağında taşıdığı 1.5 yaşındaki kızı Zeynep İkra ile tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Fazıl Duymaz da cenaze aracında tabuta sarılarak ağladığı sırada baygınlık geçirdi. Duymaz’ın naaşı, köylüler tarafından yaklaşık 250 metre uzunluğundaki insan zinciriyle elden ele ulaştırıldığı köy mezarlığında toprağa verildi.

Bünyamin Çabuk için memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde tören düzenlendi. Buradaki törene, şehidin babası Ünlen, annesi Feriha, kardeşi Fatma Çabuk ile yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Kozan Asri Mezarlık Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı gözyaşları içinde toprağa verildi. Çabuk’un, Pençe Harekâtı bölgesinde görev yaptığı için beş gün önce vefat eden dedesi Ali Çabuk’un cenaze törenine katılamadığı öğrenildi.

Üniformasını giydi

Memleketi Balıkesir’e getirilen Armağan Keskin için Zağnos Paşa Camii’nde tören düzenlendi. Cenazenin getirilişi sırasında şehidin eşi Gülçin Keskin, annesi Seher Zeybek ve üvey babası Gündami Zeybek ve yakınları gözyaşı döktü. Annesi Seher Zeybek ile eşinin üniforması ile cenazeye katılan Gülçin Keskin, uzun süre tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Şehit Keskin törenin ardından Balıkesir Şehitliği’nde toprağa verildi.