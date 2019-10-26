Şehrin kaosundan sıkılan dinleyiciye

Geçen ağustos ayında yayınladığı “Delip Geçer” adlı single’ının ardından kendi yaşamından hikâyeleri “Gitmem Gerek” EP’si ile dinleyicilerine ulaştırmaya devam eden Kadirhan Ayter şarkılarıyla şehrin kaosundan, yüzeysel ilişkilerden ve hayat rutininden sıkılanlara ama yine de bir şekilde hayata tutunmaya devam edenlere sesleniyor.