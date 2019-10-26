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26.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Şehrin kaosundan sıkılan dinleyiciye

Alternatif rock sahnesinin yükselen isimlerinden Kadirhan Ayter, dört şarkıdan oluşan “Gitmem Gerek” adlı EP’sini Universal Müzik Türkiye etiketiyle müzik severlerle buluşturdu.

Şehrin kaosundan sıkılan dinleyiciye

Geçen ağustos ayında yayınladığı “Delip Geçer” adlı single’ının ardından kendi yaşamından hikâyeleri “Gitmem Gerek” EP’si ile dinleyicilerine ulaştırmaya devam eden Kadirhan Ayter şarkılarıyla şehrin kaosundan, yüzeysel ilişkilerden ve hayat rutininden sıkılanlara ama yine de bir şekilde hayata tutunmaya devam edenlere sesleniyor. 

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