26.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Şehrin kaosundan sıkılan dinleyiciye
Alternatif rock sahnesinin yükselen isimlerinden Kadirhan Ayter, dört şarkıdan oluşan “Gitmem Gerek” adlı EP’sini Universal Müzik Türkiye etiketiyle müzik severlerle buluşturdu.
Geçen ağustos ayında yayınladığı “Delip Geçer” adlı single’ının ardından kendi yaşamından hikâyeleri “Gitmem Gerek” EP’si ile dinleyicilerine ulaştırmaya devam eden Kadirhan Ayter şarkılarıyla şehrin kaosundan, yüzeysel ilişkilerden ve hayat rutininden sıkılanlara ama yine de bir şekilde hayata tutunmaya devam edenlere sesleniyor.