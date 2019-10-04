Seksenler ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu...

Yakında izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibi üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor. Seksenler dizisinin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seksenler'in ilk bölümü 11 Ekim Cuma 20.00'de Türkiye - Arnavutluk milli maçından maçından önce, ikinci bölümü 14 Ekim Pazartesi 20.00'de yine Fransa-Türkiye maçından hemen önce yayınlanacak.

Sevilen dizi üçüncü bölümden itibaren ise hafta içi her gün 18.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.