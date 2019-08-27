Seksenler ne zaman başlıyor? Seksenler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!

TRT 1'de geçtiğimiz yıl final yapan 'Seksenler' dizisinin yapımcısı Birol Güven, sosyal medya hesabından dizinin ekranlara geri döneceğini duyurmuştu. İşte büyük bir ilgiyle izlenen Seksenler dizisi konusu ve oyuncuları...



SEKSENLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Seksenler, TRT 1 kanalında 24 Ocak 2012'den itibaren yayınlanan televizyon dizisi. Mint Prodüksiyon tarafından yapılan dizi bir sit-com, romantik ve dönem komedisi olarak TRT 1'de yayınlanmıştır. Tekrar bölümleri 360'ta hafta içi her gün yayınlanmaktadır.



Türkiye’nin 30 yıllık geçmişinin ve değişiminin, klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini anlatan eğlenceli bir dönem dizisi olan Seksenler toplumsal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini, geleneklerimizi ve göreneklerimizi nasıl çürüttüğünü ve Türkiye'nin nasıl küreselleştiğini gözler önüne seriyor.



SEKSENLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Rasim Öztekin - Fehmi Özdemir



Özlem Türkad - Rukiye Özdemir



Şoray Uzun - Ahmet Özdemir



Yasemin Çonka - Nazlı Özdemir



İlker Ayrık - Çağatay Özdemir