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23.10.2019 - 15:02 |

Seksenler saat kaçta başlıyor? Seksenler kadrosunda sürpriz isim...

Seksenler yeni bölümleri ile hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen oyuncuların yer aldığı Seksenler dizisine yeni sezonda sürpriz bir isim daha katılıyor. Metin Şentürk, Seksenler kadrosunda. Peki, Seksenler saat kaçta başlıyor?

Seksenler saat kaçta başlıyor? Seksenler kadrosunda sürpriz isim...

TRT 1'in keyifle izlenen dizisi Seksenler yeni bölümleri ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Hafta içi her gün ekrana gelen Seksenler 17.00'de başlıyor.

METİN ŞENTÜRK SEKSENLER'DE

Yapımcılığını Birol Güven’in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay’ın oturduğu sevilen dizide Metin Şentürk, Ferit karakterine hayat verecek.

Mahalleye yeni esnaf

Hafta içi her gün izleyici ile buluşan Seksenler’de yeni hikayeler izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Metin Şentürk’ün hayat vereceği Ferit karakteri, Çınar Altı Mahallesi’ne video kasetçi dükkânı işletmeye geliyor. Ferit’in görme engelli olmasına rağmen bir yerden bir yere giderken zorluk çekmemesi, çalışabilmesi, film izleyebilmesi mahallelinin çok dikkatini çekiyor. Sıkı bir sinema tutkunu olan Ferit, birçok filmi çok iyi biliyor. Durum böyle olunca mahallede aslında görüyor olduğu hakkında söylentiler çıkıyor.

Seksenler saat kaçta başlıyor Seksenler kadrosunda sürpriz isim...

Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle hırsızlık...İstanbul'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı.
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