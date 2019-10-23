Seksenler saat kaçta başlıyor? Seksenler kadrosunda sürpriz isim...

TRT 1'in keyifle izlenen dizisi Seksenler yeni bölümleri ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Hafta içi her gün ekrana gelen Seksenler 17.00'de başlıyor.

METİN ŞENTÜRK SEKSENLER'DE

Yapımcılığını Birol Güven’in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay’ın oturduğu sevilen dizide Metin Şentürk, Ferit karakterine hayat verecek.



Mahalleye yeni esnaf



Hafta içi her gün izleyici ile buluşan Seksenler’de yeni hikayeler izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Metin Şentürk’ün hayat vereceği Ferit karakteri, Çınar Altı Mahallesi’ne video kasetçi dükkânı işletmeye geliyor. Ferit’in görme engelli olmasına rağmen bir yerden bir yere giderken zorluk çekmemesi, çalışabilmesi, film izleyebilmesi mahallelinin çok dikkatini çekiyor. Sıkı bir sinema tutkunu olan Ferit, birçok filmi çok iyi biliyor. Durum böyle olunca mahallede aslında görüyor olduğu hakkında söylentiler çıkıyor.