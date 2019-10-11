Seksenler yeni bölümleri ile başlıyor! Seksenler dizisi başrol oyuncuları

Seksenler yeni sezon ilk bölümü ile bu akşam TRT 1 ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Seyircinin yoğun ısrarı üzerine yeni bölümleri çekilmeye başlanan Seksenler dizisinin oyuncu kadrosunda bir iki yeni isimin katılması dışında tüm eski kadro yer alıyor.

SEKSENLER DİZİSİ YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yayınlandığı dönem büyük beğeni toplayan dizinin bu sezonki en büyük değişikliği, mahalleye açılmak üzere olan ve dev bir perdenin arkasına saklanan yeni mekan olacak. Öncelikle yeni açılacak olan bu mekanın ne olacağı, içerisinde nelerin yer alacağı, mekanın kime ait olduğu gibi konular mahallelinin gündemini fazlasıyla meşgul edecek. Bu yeni mekan doğal olarak mahalleye yeni esnaf ve onların ailelerinin de katılması demek olacak.



Çekirdek ailemizde ise torunlar büyümekte, aile genişlemekte, Fehmi Baba her sıkıntıya rağmen ailesini bir arada tutmaya çalışmaktadır. Butik Ali, Kasap Bahtiyar, Pastacı Sami ve mahalleli bizi o günlere götürmeye, en güzel hatıraları gözümüzde canlandırmaya devam ederken yeni heyecanlarla mahallede hayat devam etmektedir.

SEKSENLER OYUNCU KADROSU

Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

SEKSENLER YENİ SEZON İLK BÖLÜM FRAGMANI