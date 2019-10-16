Seksenler yeni bölümü ne zaman? Seksenler saat kaçta başlıyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler yeni bölümleri ve hikayeleri ile yeniden ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezonun ilk bölümü 229. bölüm ile ekrana gelen Seksenler saat kaçta başlayacak?

SEKSENLER YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Seksenler artık hafta içi her gün ekrana gelecek. Yeni bölümüyle bugün ekrana gelecek olan Seksenler 18.00'de TRT 1'de izleyici ile buluşacak.

YENİ SEZONDAN İPUÇLARI

Çınaraltı Mahallesinde başlayan inşaat, mahalle sakinlerinin oldukça ilgisini çeker. Herkes, mahalleye ne yapıldığını çok merak etmektedir. İnşaatın üstü bir örtüyle kapatılmıştır, Bekçi Bekir de inşaatın güvenliğini üstlenmiştir.

Mahalleli içeri girmek istese de Bekir onları sokmaz, tüm ısrarlara rağmen de oraya ne yapıldığını söylemez.

Bekir uyuduğunda inşaata girmeye hazırlanan Şahin, onu bekleyen kötü sürprizden habersizdir. Şahin gece yarısı sokakta öyle biriyle karşılaşır ki, bu kişinin mahalleye geri dönmesi başta Fehmi ve Rukiye olmak üzere herkesin hayatını alt üst eder!

Ahmet ve Gülden tarafında ise Gülden ikinci çocuğuna hamile olduğu için Fehmi ve Rukiye’nin evinde kalmaktadır. Gülden kendi evine dönmek istese de Rukiye ve Fehmi’nin içi rahat etmediği için hep beraber yaşamaya başlamışlardır. Nazlı ise yana yakına iş aramakta ancak hiçbir yerden kabul almamaktadır. Öte yandan Nazlı’nın gizli gizli biriyle mektuplaşması büyük merak konusu olur.

Butik Ali ve Dilek, artık Nurten ve Seyfi’nin evinde kalmaya başlamıştır. Nurten bunu kısa süreli bir ziyaret sansa da, Butik Ali ve Dilek evlerine geri dönecek gibi değildir. Çünkü Butik Ali batmıştır ancak bunu herkesten gizlemektedir.

Fehmi, evde Çağatay hakkında konuşulmasını yasaklamıştır. Çağatay neden evde değildir? Fehmi ve Çağatay arasında ne yaşanmıştır?