Seksenler yeniden ne zaman başlıyor? Yeni Seksenler hangi gün yayınlanacak?

Yakında izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibi üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor. Seksenler dizisinin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

YENİ SEKSENLER HANGİ GÜN YAYINLANACAK?



Yenilenen oyuncu kadrosu, yeni hikayeleri ve yeni dekorlarıyla bu kez hafta içi her gün hayatımıza renk katacak olan Seksenler kısa zaman sonra izleyici karşısına çıkacak. 50 dakika sürecek olan bölümler 18.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.