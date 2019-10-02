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02.10.2019 - 15:39 | | AA

Sektöre yön veren liderler “Kiğılı Talks”ta buluşuyor

Kiğılı, akademisyenlerden girişimcilere, fikir önderlerinden trendleri oluşturanlara ve iş dünyasına yön verenlere kadar birçok önemli ismi ekimden itibaren Zorlu PSM’de Kiğılı Talks’ta bir araya getirecek

Sektöre yön veren liderler “Kiğılı Talks”ta buluşuyor

Kiğılı, kendi sektöründe yine bir “ilk”i gerçekleştiriyor. Firma, pazarlamasyon iş birliği ile profesyoneller başta olmak üzere, ekonomi, moda, yaşam, sanat, teknoloji ve dijital dönüşümü yakından takip etmek isteyen herkesi “Kiğılı Talks” etkinlik serisinde bir araya getirecek.

Kiğılı’dan yapılan açıklamaya göre, ilki ekim ayında, “Fikirleriyle heyecan yaratanlar” mottosuyla başlayacak olan Kiğılı Talks kapsamında, yaptıkları, fikirleri ve deneyimleri ile sektörde fark yaratanlar sahnede olacak.

Profesyonellerin ilham verici hikayelerinden oluşan oturumlarla başlayacak olan zirvelerin her biri, Türkiye’nin gündemine yerleşecek. Ekosistemdeki insanları bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlik, profesyonellerin entelektüel derinliğini artırarak, onlara ilham vermeyi ve hayatlarına dokunmayı hedefliyor.

- Sektörün duayenleri yer alacak

Yeni nesil buluşma serisi "Kiğılı Talks"ta, içerisinde medyadan, pazarlamaya, teknolojiden, perakende sektörüne kadar uzanan profesyonellerin bulunduğu konuşmacılar yer alacak. İlki 15 Ekim saat 19:00’da Zorlu PSM Sky Lounge’te düzenlenecek buluşmada, Trend Avcısı M.Serdal Kuzuloğlu ve FutureBright Yönetici Ortak Akan Abdula "New Gen Publishers Day" de profesyonellerle bir araya gelecek. 2020 Nisan ayına kadar her ay farklı bir konu başlığı ile gerçekleştirilecek etkinlikler ücretsiz olarak düzenlenecek.

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