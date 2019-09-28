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28.09.2019 - 09:54 |

Artvin'i sel vurdu... Dereler taştı, yollar kapandı

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçedeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Hopa- Borçka karayolu da derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Artvin'i sel vurdu... Dereler taştı, yollar kapandı
Artvin'i sel vurdu... Dereler taştı, yollar kapandı
Artvin'i sel vurdu... Dereler taştı, yollar kapandı
Artvin'i sel vurdu... Dereler taştı, yollar kapandı
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Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hopa'da Sundura Deresi'nin taşması sonucu Hopa- Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı.

Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.

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1 EV HASAR GÖRDÜ, SEL KAMYONLARI SÜRÜKLEDİ

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sundura Deresi taştı. Taşkın sırasında yol kenarında park halinde olan özel bir şirkete ait 3 kamyon sele kapılarak sulara gömüldü. İlçede heyelan nedeniyle bir ev hasar gördü. Evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Taşkın ve heyelanlar nedeniyle Hopa ve Arhavi ilçelerinde bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Arhavi ilçesi Kavak köyündeki hidroelektrik santrali de sel sularından nasibini aldı. Debisi yükselen dere sularının kapladığı santraldeki bazı iş makineleri de sulara kapıldı.

'TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Borçka Belediye Başkanı CHP'li Ercan Orhan, ilçede can kaybının yaşanmadığını, tüm ekiplerle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Etkili sel baskınlarında maddi hasarlar oluştuğunu ve Hopa - Borçka karayolunun tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldığını aktaran Orhan, "Çok şükür, can kaybı yok. Ufak çaplı maddi kayıplar söz konusu. Yağmur devam ediyor. Belediyenin bütün birimleri hazır vaziyette bekletiliyor. Yağmurun devam etmesi bizi korkutuyor, endişelendiriyor. Hafif çaplı heyelanlar var. Sadece bir eve heyelan, arkadan girip ön taraftan çıkmış. Allah'tan orada yaşayanların köyde olduğundan kaynaklı bir can kaybı söz konusu değil" dedi.

Artvini sel vurdu... Dereler taştı, yollar kapandı

 

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