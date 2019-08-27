Selahattin Özdemir kimdir, kaç yaşında? Selahattin Özdemir neden öldü?

SELAHATTİN ÖZDEMİR NEDEN ÖLDÜ?



Mersin'de, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 gün önce rahatsızlanarak Toros Devlet Hastanesine kaldırılan 56 yaşındaki Özdemir, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti.



SELAHATTİN ÖZDEMİR KİMDİR?



Selahattin Özdemir (d. 1963; Adana- ö. 27 Ağustos 2019; Mersin), Türk arabesk müzik sanatçısıdır. Gençlik yıllarında müezzinlik yapan sanatçı daha sonra sanat dünyasına atılmıştır. 1982'de ilk kasetini çıkaran sanatçı günümüzde sanat dünyasından ayrılmıştır. Geçimini Mersinde işletmecilik yaparak sağlamaktadır. Bir dönem ortaya atmış olduğu “İngilizce arabesk” projesi fazla ilgi görmemiştir. Selahattin Özdemir, gençlik yıllarında söylediği 4 şarkıdan dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne başvurmuştur. Bu şarkıların kasetlerinden çıkarılmasını, radyolar tarafından çalınmamasını istemiştir. Gençliğinin verdiği heyecanla bunları okuduğunu söyleyerek şimdi pişman olduğunu ve bu şarkıların çalınmasından utanç duyduğunu belirtmiştir. Bu şarkılar şunlardır: “Yanlış Yerde Doğmuşum”, “Yaşamam Artık”, “Esrar Perdesi”, “Hem Yaratıyorsun Hem Unutuyorsun” şarkıları acı, hüzün, ayrılık ve sevdayı anlatmaktadır. Sanatçı 27 Ağustos 2019'da Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında vefat etmiştir.