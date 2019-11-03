Mehmet Amca, üste de misafir edildi. Bütün personelin göğsünde, kendisi için hazırlanmış özel armayı gören Mehmet Amca gözyaşlarını tutamadı.

Üs Komutanlığı yakınında yaşayan Mehmet Amca, yıllardır önünden geçen askeri araçlara, “asker selamı” veriyor. Tarlada çalıştığı sırada işini bırakıp önünden geçen askeri araçları selamlıyor. Askerler de ona aynı ciddiyetle karşılık veriyor.



Özel tasarlandı



5. Ana Jet Üs Komutanlığı, yıllardır üste görevli personele asker selamı veren Mehmet Amca’ya vefasını göstermek için harekete geçti. Üste görevli 151. Filo ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 300’den fazla arma tasarlayan tasarımcı Ömer Erkmen’e ulaştı. Erkmen’e, Mehmet Amca’nın fotoğrafını yollayıp, hikâyesini anlatan askerler, özel bir arma tasarlamasını istedi. Çalışmalarını tamamlayan Erkmen, üste görevli personelin üniformalarında taşıması için özel bir arma hazırladı. Mehmet Amca’nın asker selamıyla yer aldığı özel armaya, “Selamın eksik olmasın Mehmet Amca” notu düşüldü. Armada, Mehmet Amca’nın F-16’ları selamladığı hali resmedildi. Mehmet Amca’nın selama durduğu 5. Ana Jet Üs Komutanlığı nizamiyesi de armada unutulmadı.









Armanın üs komutanı tarafından onaylanmasının ardından Mehmet Amca, üste misafir edildi. Bütün personelin göğsünde kendisi için hazırlanmış özel armayı gören Mehmet Amca, gözyaşlarını tutamadı. Özel hazırlanan çerçevelenmiş arma kendisine verilen Mehmet Amca, askerlere teşekkür etti.



‘Selamı o başlattı’



Armayı tasarlayan Ömer Erkmen, Barış Pınarı Harekâtı’nın sembolü haline gelen asker selamını hatırlatarak, “İşte herkesin verdiği asker selamını başlatan Mehmet Amca’dır” dedi. Erkmen, şunları söyledi:



“10 yıl önce 5. Ana Jet Üssü’ne girerken nizamiyeye yaklaştığımızda makam aracını fark eden yaşlı bir amca, tarladaki işini bırakıp ayağa kalktı ve selam durdu. Araçtaki komutan da aynı ciddiyetle onu selamladı. Komutan, ‘Bizim Mehmet Amca, yaz kış her sabah bizi böyle selamlar’ dedi. Aradan 10 yıl geçti. Geçtiğimiz gün 151. Filo Hat Bakım ekibi aradı ve Mehmet Amca için özel bir bir tasarım istedi. Böylesine güzel bir jesti düşünüp, bu kadar güzel organize eden üs personelini sevgiyle kucaklıyorum.”