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26.11.2019 - 10:18 | | DHA

Selamını almadığı için öldürdü!

Adana’da, Hamit Tezcan'ı (29) restoranın önünde başından ve kalbinden bıçaklayıp öldüren Abdülkadir Ay (22), tutuklandı. Ay'ın ifadesinde, Tezcan'ı selamını almadığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Selamını almadığı için öldürdü!

Olay, 22 Kasım'da Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabasıyla restorana giden Abdülkadir Ay ile burada bulunan arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindeki Hamit Tezcan ve Şahin Sinar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ay, iş yeri önünde Tezcan’ı kalbinden ve başından, Şahin Sinar’ı ise karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Tezcan ve Sinar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tezcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından Abdülkadir Ay’ı kısa sürede yakaladı.

Abdülkadir Ay’ın emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindekilere selam verdiğini, bu sırada cep telefonuyla oynayan Hamit Tezcan’ın selamını almayınca tepki gösterdiğini, çıkan kavgada da bıçakladığını söylediği belirtildi.

 

 

İnşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildiRize'de yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu (64), şehir hayatı yoğunluğundan uzaklaşmak için sahilde yapımı süren park inşaatı alanında barakada kalıyor. Etrafını çiçeklerle çevirdiği barakada huzur bulduğunu belirten Eyüpoğlu, Ara sıra burada kalıyorum. Burası benim inziva yerim. Kafamı dinleme fırsatım oluyor dedi.
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