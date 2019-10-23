MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSelçuk Bayraktar: 'AKINCI yuvadan ayrıldı'
23.10.2019 - 09:43 | | İHA

Selçuk Bayraktar: 'AKINCI yuvadan ayrıldı'

Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

Selçuk Bayraktar: 'AKINCI yuvadan ayrıldı'

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın dışarıya çıkış için yapılan hazırlık aşamalarını paylaştı. Hazırlık aşaması bittiğinde üzerine branda çekilen AKINCI'nın yanında tüm ekip asker selamı verdi. Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI’nın hazırlık ve brandalı görüntüsünü, ” Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz 'O' farkında değil” notu ile paylaştı.

Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı

Vazgeçilmez oldu! Tadına bakan unutamıyor...Balkanlardan göçlerle birlikte Anadolu mutfağına giren 'damat paçası' yemeği, düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi oldu. Bursa'da bir işletmenin müşterilerine sunduğu, kuru yufka, tavuk, tavuk suyu, yoğurt ve tereyağı ile yapılan damat paçası, yoğun ilgi görüyor.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm izle...

Eşiyle tartışan kadın balkondan atladı!

Eşiyle tartışan kadın balkondan atladı!

Kamyona çarpan çekicinin sürücüsü öldü

Kamyona çarpan çekicinin sürücüsü öldü

Garsonun katil zanlısı Kocaeli’de yakalandı!

Garsonun katil zanlısı Kocaeli’de yakalandı!

Sıradaki Haber