23.10.2019 - 09:43 | | İHA
Selçuk Bayraktar: 'AKINCI yuvadan ayrıldı'
Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın dışarıya çıkış için yapılan hazırlık aşamalarını paylaştı. Hazırlık aşaması bittiğinde üzerine branda çekilen AKINCI'nın yanında tüm ekip asker selamı verdi. Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI’nın hazırlık ve brandalı görüntüsünü, ” Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz 'O' farkında değil” notu ile paylaştı.
Vazgeçilmez oldu! Tadına bakan unutamıyor...Balkanlardan göçlerle birlikte Anadolu mutfağına giren 'damat paçası' yemeği, düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi oldu. Bursa'da bir işletmenin müşterilerine sunduğu, kuru yufka, tavuk, tavuk suyu, yoğurt ve tereyağı ile yapılan damat paçası, yoğun ilgi görüyor.