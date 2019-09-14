Selçuk Bayraktar: Akıncı dünyanın en modern SİHA'sı olacak

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin ilk güdüm sistemini yaptık. O dönemde drone'lar bu kadar bilinen bir şey değildi. Biz F16 üretiyoruz ama uçuş sistemlerini yapmıyorduk. Bu yüzden önemliydi. Tabii o dönemde bunun SİHA'lara dönüşeceği tahmin edilemiyordu. Biz ama bu teknolojinin nereye gideceğini biliyorduk, inanıyorduk.

Türkiye İHA'ları dünyada ilk kullanan ülkelerden biri.

Adım adım ilk ürettiğimiz o küçük uçak, dünyada az ülkenin yapabildiği sınıfta uçakları üretmemize vesile oldu. Akıncı'nın babası o 2 metrelik küçük uçaktı. Ve Akıncı dünyanın kendi klasmanında en modern Silahlı İnsansız Hava Aracı olacak. Havadan havaya taarruz gücü olacak. Hava savunma radarlarının yerlerini tespit edebilecek