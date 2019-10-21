MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSelçuk Mızraklı ve 2 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı!
21.10.2019 - 08:43 | | AA

Selçuk Mızraklı ve 2 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı!

Terör soruşturması kapsamında, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz gözaltına alındı

Selçuk Mızraklı ve 2 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı!

Diyarbakır'da HDP'li görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kayapınar ve Bismil Belediye başkanları gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alındı.

Mızraklı'nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

    Lastiği fırladı! Her şey yola döküldü...Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 lastik botta 93 göçmen yakalandı!

    2 lastik botta 93 göçmen yakalandı!

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün tatil mi?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün tatil mi?

    Çukur 72. bölüm fragmanları! Yamaç Çukur'a geri dönüyor

    Çukur 72. bölüm fragmanları! Yamaç Çukur'a geri dönüyor

    Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

    Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

    Sıradaki Haber