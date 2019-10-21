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21.10.2019 - 08:43 | | AA

Selçuk Mızraklı ve 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı!

Terör soruşturması kapsamında, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, Kocaköy Belediye Başkanı Eylem Nazlıer ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz gözaltına alındı.

Selçuk Mızraklı ve 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı!

Diyarbakır'da HDP'li görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kayapınar ve Bismil Belediye başkanları gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alındı.

Mızraklı'nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

KOCAKÖY BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA 

Diyarbakır'ın Kocaköy Belediyesi'nde, bu sabah saatlerinde, polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürdürülürken, terör soruşturması nedeniyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan Belediye Başkanı HDP'li Eylem Nazlıer ile 2 belediye çalışanı gözaltına alındı. Nazlıer ve 2 çalışanın emniyette sorgulandığı belirtildi.  

 

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