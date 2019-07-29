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29.07.2019 - 16:34| DHA

Selde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı.

Selde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı
Selde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı
Selde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı
Selde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinde yaşamlarını kaybeden Funda (9) ve ikiz kardeşleri Sanem (7) ve İlayda Sinem Kaplan'ın (7) görüntüleri ortaya çıktı. Funda, Sanem ve İlayda Sinem Kaplan kuzenleri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı

Esmahanım köyünde selden birkaç gün önce gezerken bir yakınları ise cep telefonu ile kendilerini görüntüledi.

Kaplan kardeşler köy içerisindeki yolda neşe içerisinde gezerken, bir kertenkeleyi görünce korkmaları, yere düşen kuzenlerini kaldırmaları ve sevinçleri kameraya yansıdı.

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