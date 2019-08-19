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19.08.2019 - 12:27| DHA

Selde ölen "Cici Baba"nın kimliği belli oldu

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi. Çevrede "Cici Baba" olarak bilinen kişinin 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edildi. Güdek'in ailesinin Ordu'da olduğu kaydedildi.

Selde ölen "Cici Baba"nın kimliği belli oldu

İstanbul’da önceki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini ve bazı alt geçitleri su basmıştı. Su ile dolan Unkapanı alt geçidinde uzun zamandır yaşayan ve adının kimsenin bilmediği 'Cici Baba' lakaplı şahsın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan şahsın kimliği belirlendi. Yapılan incelmelerde hayatını kaybeden şahsın Ordu nüfusuna kayıtlı 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu belirlendi. 

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