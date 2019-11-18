Selim Bölükbaşı Antalya Piyano Festivali’nde

Selim Bölükbaşı ve Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project konseri 19 Kasım’da Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) olacak. Bölükbaşı, şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project ile vereceği konserde, modern ve etnik olarak sentezlediği Karadeniz türkülerini senfoni orkestrası ile birleştirecek.