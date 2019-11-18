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18.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Selim Bölükbaşı Antalya Piyano Festivali’nde

Gülbeyaz”, “Kuş Dili” ve “Sen Anlat Karadeniz” gibi dizilere yaptığı müzikler ve Karadeniz müziğine getirdiği yenilikler ile adından söz ettiren Selim Bölükbaşı, 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde sevenleriyle buluşacak.

Selim Bölükbaşı Antalya Piyano Festivali’nde

Selim Bölükbaşı ve Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project konseri 19 Kasım’da Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) olacak. Bölükbaşı, şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project ile vereceği konserde, modern ve etnik olarak sentezlediği Karadeniz türkülerini senfoni orkestrası ile birleştirecek.

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