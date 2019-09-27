Selim Kotil kimdir? Selim Kotil deprem konuşması...

31 Mart seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Adayı Selim Kotil’in seçim döneminde olası büyük İstanbul depremine dair yaptığı konuşma ile sosyal medyanın gündeminde.

SELİM KOTİL'İN SÖZLERİ

Büyük depremde baz istasyonları zarar görünce ne yapılacak? Kurtarma operasyonuna katılan ekip birbiriyle nasıl bağlantı kuracak?

GSM operatörleri ne yapabilir? Depremde açılar değişince fiber hatlar kopar, ihtimaller dahilinde bu. Bizim bir uydumuz var. TÜRKSAT uydumuzdan milli operatör kurulmalı ve yedeklemeler buradan yapılmalı. Özel sektör milyonlarca dolar yatırım yapıp, yüz binlerce kişinin aynı anda iletişim kurmasını sağlamaz.

Kamu kurumlarında kritik iletişim için bir alt yapı kurulmalı. Mobil baz istasyonlarıyla uydudan haberleşme alt yapısına en erken vakitte geçilmelidir.

SELİM KOTİL KİMDİR?

25 Şubat 1970 yılında İstanbul'da doğan Selim Kotil Rizelidir. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdikten sonra ikinci üniversite olarak iktisat fakültesinden mezun oldu. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytekin Kotil'in de yeğenidir. İyi derecede İngilizce bilen Kotil, evli ve 4 çocuk babasıdır.

31 Mart seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Adayı olmuştur.