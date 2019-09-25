Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci'nin nişanlısı kim?

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye’nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı ancak ismini verdi. Ayrıca bu kişi için söylediği “Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı” açıklamasıyla konuşuldu.

SELİN CİĞERCİ KİMİNLE EVLENECEK?

Selin Ciğerci, bir ay sonra evleneceği Gökhan Çıra ile gittikleri mekanda sürekli karşılaştığı ve sevgilisine mesaj atan Ö. P.’yu ifşa etti.Önce genç kadının masasına gidip herksin içinde ağzına geleni saydı sonra o anları Instagram’dan yayımladı.

GÖKAN ÇIRA’DAN AÇIKLAMA

Selin Ciğerci’nin nişanlısı Gökhan Çıra’dan da bir açıklama geldi. İşte Instagram’dan paylaştığı o açıklama;

“Öncelikle herkese merhaba Eşimin tartıştığı kadını ne tanırım ne selam vermişliğim vardır eğer bir selamımı bir bakışımı gördüğü yada duyduğu bir fotograf ve ya bir video varsa elinde göstersin bana attığı mesajları defalarca sildim sırf selin görmesin tatsızlık çıkacak diye ama en sonun’da görmüş bodrum da yanıma geldi demiş Allah yukarda görüyor benim anlım ak tertemiz bi şekilde 1 ay sonra evliliğe adım atıyoruz ve ben Karımı , Canımdan çok sevdiğim eşimi aldatmam onu üzeni benimle onu üzmeye çalışanın canını yakarım. Eğer eşimi tehdit ediyorsa beni bulur karşısın’da bana konussun selam verdi diye böyle birşey olma olasılığı yok Buda böyle bilinsin. Selin Ciğerci benim eşimdir eşim olmaya devam edecek ve ona gelecek en ufak söz bana edilmiştir.”