Selin Ciğerci kiminle evleniyor? Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Sosyal medya platformunda ve magazin gündeminde sık sık adı geçen Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde kına gecesi yaparak çok konuşulmuştu. Bu akşam da düğünü gerçekleşecek olan Selin Ciğerci'nin kiminle evleneceği merak konusu oldu.

SELİN CİĞERCİ KİMİNLE EVLENİYOR?

Selin Ciğerci, futbolcu Gökhan Çıra ile evlenecek.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR,KAÇ YAŞINDADIR, NERELİDİR, MESLEĞİ NEDİR?

Selin Ciğerci, sosyal medyada ünlendi. Ardından kariyer hayatına şarkı söyleyerek devam eden Selin Ciğerci, yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Selin Ciğerci, baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi.