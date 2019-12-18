Selin Ciğerci kimle evli? Selin Ciğerci kaç yaşında ve nereli?

Instagram hesabı üzerinden ün kazanan Selin Ciğerci takipçileri tarafından araştırılıyor. Selin Ciğerci sosyal medya üzerinde kendi projelerini paylaşmaya devam ediyor. Kadınlar Matinesi adlı düzenlediği programla sahne almaya devam ederken, aynı zamanda kendi markalarını da tanıtıyor. Selin Ciğerci Ekim 2019'da evlendi. İşte Selin Ciğerci kimdir? Nerelidir? Eşi kimdir? Sorularının yanıtları...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı.

SELİN CİĞERCİ'NİN EŞİ KİM?

Selin Ciğerci, Ekim 2019'da Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile evlendi.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi.

Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor’da top koşturmaya başladı. Genç futbolcu, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giymektedir. Gökhan Çıra, 2 yıldır sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile birlikte. İkili sosyal medyada sık sık birlikte çekildikleri fotoğraflarını paylaşıyor.