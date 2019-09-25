Selin Ciğerci, nişanlısına mesaj atan kadını ifşa etti!

Selin Ciğerci, bir ay sonra evleneceği Gökhan Çıra ile gittikleri mekanda sürekli karşılaştığı ve sevgilisine mesaj atan Ö. P.’yu ifşa etti.Önce genç kadının masasına gidip herksin içinde ağzına geleni saydı sonra o anları Instagram’dan yayımladı.

KADINI İFŞA ETTİ

Selin Ciğerci mekana gidip masasına yaklaşıp, "Bu kadın evli barklı adamlara mesaj atıyor. Rezil olmasını istiyorum. Sen rezil bir kadınsın. Ben senin yanına oturamam ki kirlenirim, lekelenirim. Ben senden daha kadınım. Terbiyesiz. ” dedi.

Mekanda bulunan çalışanlar araya girerek Selin Ciğerci'yi sakinleştirmeye çalıştı.

GÖKAN ÇIRA’DAN AÇIKLAMA

Selin Ciğerci’nin nişanlısı Gökhan Çıra’dan da bir açıklama geldi. İşte Instagram’dan paylaştığı o açıklama;

“Öncelikle herkese merhaba Eşimin tartıştığı kadını ne tanırım ne selam vermişliğim vardır eğer bir selamımı bir bakışımı gördüğü yada duyduğu bir fotograf ve ya bir video varsa elinde göstersin bana attığı mesajları defalarca sildim sırf selin görmesin tatsızlık çıkacak diye ama en sonun’da görmüş bodrum da yanıma geldi demiş Allah yukarda görüyor benim anlım ak tertemiz bi şekilde 1 ay sonra evliliğe adım atıyoruz ve ben Karımı , Canımdan çok sevdiğim eşimi aldatmam onu üzeni benimle onu üzmeye çalışanın canını yakarım. Eğer eşimi tehdit ediyorsa beni bulur karşısın’da bana konussun selam verdi diye böyle birşey olma olasılığı yok Buda böyle bilinsin. Selin Ciğerci benim eşimdir eşim olmaya devam edecek ve ona gelecek en ufak söz bana edilmiştir.”