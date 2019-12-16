Sembolik binada statik gecikme

Karaköy rıhtımı ile Galata Köprüsü’nün kesiştiği meydanda yer alan Ziraat Bankası’na ait tarihi binanın projesi, Viyana Banka Kurumu’nun 1908 yılındaki yarışmasını kazanan Alexander Von Neumann ve Ernst Gotthily tarafından hayata geçirildi. İlk olarak Avusturyalı Wienner Bank Verein için yapılan, sonra Fransız Banque Française des Pays Orient, ardından Tütün Rejisi’ne devredilen bina, balkon kısmında bulunan “Dul Kadının Çocukları” ve “Hiram Usta” adı verilen iki adet masonik heykel nedeniyle yapıldığı dönem ve sonrasında gizemli eser olarak anıldı.

2019’da bitirilecekti

İnşaatı 1910’da tamamlanan yapı 1944’de Ziraat Bankası tarafında satın alınırken, 1944, 1975 ve 1994’de restorasyon geçirdi. En son 2017’de Rena İnşaat tarafından temel güçlendirmesi ve genel restorasyonu üstlenilen binadaki çalışmaların 2019’da bitirileceği açıklanmasına rağmen projede yol alınamaması merak uyandırdı. 4 bin 410 metrekarelik bölümdeki çalışmalarda bina ve eklentisinin güçlendirilerek restorasyonu planlanıyor. 5 katlı yapının üst katlarında çalışma odaları yer alırken, bugünkü çatı katının ise 1975’de ilave edildiği biliniyor.

Yeniden onay alındı

Restorasyonun koordinatörlüğünü yürüten ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi, restoratör Ayşe Nüvit Bayar gecikmenin kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek, “Proje temel güçlendirme ve genel restorasyonu içeriyor. Restorasyon sırasında yapının özgün mimarisine ait bazı ögeler keşfedilirken, statik hatalar tespit ettik. Projeyi revize ettik ve kuruldan yeniden onay aldık. Binanın yeni statik projesi hazır. Ek binanın da güçlendirilmesi gündemde. Çalışmaların 2 yıldan önce bitirilmesi zor” dedi.

Caminin durumu belirsiz

1958 yılına kadar tarihi binanın bitişiğinde yer alan ve 17. yüzyılda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından fevkani (üst katı olan) cami olarak yaptırılan eserin yeni sahipleri, sokak hayvanları oldu. 20. yüzyıl başlarında yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Cami’nin inşası, 2010 yılında yatırım programına alınmıştı. 19 Haziran 2012’de proje ihalesi yapılan cami için AGS Mimarlık tarafından çizimler yapılmış, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı proje uygulama aşamasına geçilemeden özel mülkiyet engeline takılmıştı. Uzmanlar yapılacak mescidin 21. yüzyıla ait bir kopya değeri taşımaktan öteye gidemeyeceği ve meydana zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkarken, bu alanda günümüzde sokak hayvanları için yapılan kulübeler bulunuyor.