Şemdinli kırsalında PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı Akbal köyü Çimenli Dere mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 2 seyyar dipçikli AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 seri numarasız el bombası, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 430 adet AK-47 kalaşnikof mermisi, 3 dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 30 dragunov keskin nişancı tüfeği mermisi ve siyah-beyaz desenli puşi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.