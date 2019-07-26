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26.07.2019 - 13:29| DHA

Şemdinli kırsalında PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

Şemdinli kırsalında PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı Akbal köyü Çimenli Dere mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 2 seyyar dipçikli AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 seri numarasız el bombası, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 430 adet AK-47 kalaşnikof mermisi, 3 dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 30 dragunov keskin nişancı tüfeği mermisi ve siyah-beyaz desenli puşi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

2,5 metrelik kara yılan korkuttuMersin'in Silifke ilçesinde bir limon ağacında görülen 2,5 metre uzunluğundaki kara yılan, çevredeki vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden alınan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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