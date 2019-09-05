Sen Anlat Karadeniz 54. yeni bölümü ve 3. sezonuyla yeniden izleyicisinin karşısına çıktı. ATV'nin büyük ilgi gören dizisinin yeni bölümüne Tahir ve Nefes'in çok zor anları damga vurdu. Peki Sen Anlat Karadeniz 55. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

SEN ANLAT KARADENİZ 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner Tahir. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir.

Tahir ve Nefes’in içerisinde bulundukları durumdan nasıl kurtulacakları ise gelecek bölümde ortaya çıkacak. Birbirlerine destek olmaya devam eden ikili aynı zamanda bebek için de enişelenecekler.



SEN ANLAT KARADENİZ 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?



Sen Anlat Karadeniz 55. yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içinde yer alacak...