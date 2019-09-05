Sen Anlat Karadeniz 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz yeni sezonun ilk bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yeni bölümü de heyecanla beklenen dizinin 54. bölümünde neler oldu?

54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirdi. Çocuğunu ve Nefes'i kaybetme korkusu yaşayan Tahir bu işin sorumlusunu öğrenince çılgına döndü. Bu işin tek sorumlusu Genco... Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız ise Nefeslere sığınır. Genco için ceza vakti gelmiştir.

SEN ANLAT KARADENİZ 55. BÖLÜM FRAGMANI