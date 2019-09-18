Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm fragmanı! Öfkenin bedeli...

Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Sen Anlat Karadeniz'in bu akşamki bölümünde Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa, Asiye'ye 'boş ol' der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa 'boş ol' demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI