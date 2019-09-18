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18.09.2019 - 09:46 |

Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm fragmanı! Öfkenin bedeli...

Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde öfkenin bedeli ağır olacak. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm fragmanı! Öfkenin bedeli...

Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Sen Anlat Karadeniz'in bu akşamki bölümünde Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa, Asiye'ye 'boş ol' der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa 'boş ol' demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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