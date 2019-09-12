Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Son bölümde neler oldu?

Dün akşam Sen Anlat Karadeniz'in 55. bölümü ekrana geldi. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 56. bölümde Ferhat'ın Genco'yu öldürüp öldüremeyeceği merak konusu olurken bu sefer Hazan ölümün ucunda... Hazan'ın belalı sevgilisi bomba düzeneği kurarak hem Hazan'ı hem de kendini öldürecek Bakalım Tahir buna engel olabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir ve Nefes, Zeynep'e kol kanat gererler. Zeynep'i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco'dan hesap soracaklardır. Zeynep, Genco'nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Tahir, Genco'yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır. Zeynep'in çocukluk aşkı aynı zamanda Tahir'in asker arkadaşı Ferhat, durumu öğrenince Genco'yu kaçırır. Kafasında işkence ederek öldürmek vardır. Tahir, Ferhat'ı katil olmadan bulmak, Genco'yu hakim karşısına çıkarmak için peşlerine düşer.