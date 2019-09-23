Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm 2. fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 25 Eylül Çarşamba günü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Asiye'ye "boş ol" diyen Mustafa dilinin cezasını çekecek. Asiye hülle yoluyla bir yabancı erkekle 1 günlüğüne evlenip tekrar boşanacak. Bu durum Mustafa'ya iletiliyor fakat Mustafa'nın ne tepki vereceği merakle bekleniyor. Öte yandan Tahir ve Ferhat Hazan'ı kurtarmanın peşinde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.