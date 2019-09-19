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19.09.2019 - 09:59 |

Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı... 56. son bölümde neler oldu?

Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ferhat ve Tahir, Hazan'ı kurtarmak için seferber olurken canlarını da tehlikeye atıyorlar. Öte yandan Asiye ile Mustafa arasındaki soğukluk da devam ediyor.

Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı... 56. son bölümde neler oldu?

Sen Anlat Karadeniz'de sular durulmuyor. Ferhat ve Tahir; Hazan'ı kurtarmak için seferber oluyor. Tarık'ın yerleştirdiği bombayı ikili etkisiz hale gatirmeye çalışıyor. Görünen o ki Ferhat ve Tahir güzel bir iş başarıyor. Öte yandan Asiye ile Mustafa arasındaki gerilim de devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.

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