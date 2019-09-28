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HaberlerGündemSen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm 2. fragmanı... Mercan Genco'yla evlenecek!
28.09.2019 - 22:48 |

Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm 2. fragmanı... Mercan Genco'yla evlenecek!

Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Nefes ile Tahir mutlu mesut geçinirken Mustafa, Asiye'den ayrı kaldığı her gün kahroluyor. Mercan ise Genco ile evlilik yolunda!

Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm 2. fragmanı... Mercan Genco'yla evlenecek!

Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir Nefes ve oğulları hayatlarının en mesut günlerini geçiriyor. Fakat Aiye ile Mustafa için bunu söyleyemiyoruz. İkisi de birbirinden ayrı ve büyük üzüntü yaşıyorlar. Tahir ile Nefes'in mutluluğunu kıskanan Mercan ise Genco'yla dünya evine girme kararı alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar. 

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