Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı... İş çığırından çıkıyor! Son bölümde neler oldu?

Çarşamba günleri ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz'in dün 57. bölümü yayınlandı. Dizi biter bitmez yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 58. bölümde Asiye hülle yoluyla biriyle evlendirilmek isterken Mustafa çılgına dönüyor. Mustafa'nın burnunu sürtmek isteyen Kaleliler bir faciaya yol açacak gibi...

Ferhat, Hazan'ın atını saklarken Hazan ise deliye dönüyor. Genç kadın Ferhat'tan hesap sorarken ikili arasında yeni bir aşk filizleneceğe benziyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.