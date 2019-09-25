MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
25.09.2019 - 23:43 |

Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz, 57. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin yeni bölümüme Kalelilerin Mustafa'yı delirtmek için devreye soktukları planı damga vurdu. Peki Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa Asiye’nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye’nin yanındadır. Asiye’nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa’da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa’ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa’yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.

SEN ANLAT KARADENİZ 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak... 

Düştüğü su kanalında ters dönen araçta can pazarıSamsun'da bir araçla çarpışarak su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsünü kurtarmak için ekipler seferber oldu. Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Emekliliğine bir ay kalmıştı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Emekliliğine bir ay kalmıştı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Sıradaki Haber