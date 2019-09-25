Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Mustafa Asiye’nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye’nin yanındadır. Asiye’nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa’da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa’ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa’yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.



SEN ANLAT KARADENİZ 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...