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15.10.2019 - 15:25 |

Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm fragmanı! Karadeniz'de hareketli saatler

Sen Anlat Karadeniz 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Karadeniz'de hareketli saatler yaşanacak. Yeni bölümde evlenen Ali, nikah esnasında izleyenleri güldürecek. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm fragmanı! Karadeniz'de hareketli saatler

Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 60. yeni bölümüyle 16 Ekim günü 20:00'de ekrana gelecek. Hareketli dakikaların yaşanacağı Sen Anlat Karadeniz'de Ali evleniyor. Aile düğüne katılarak eğlenceli vakit geçiriyor.

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN

 

Bakanlık duyurdu: 391 gözaltıİçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
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