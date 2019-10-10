Sen Anlat Karadeniz 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Nefes, bir gün Tahir'in kendisinden bıkacağını düşünüyor. Hazan ile Fikret arasında ise yavaş yavaş bir şeyler başlıyor. Mercan ise nasıl bir tehdit altında olduğunun farkında değil. Öte yandan Mustafa Asiye ile baş başa kalmak için annesinin çayına uyku ilacı atıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.