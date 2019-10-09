Sen Anlat Karadeniz 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat bu kez...

SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır.



Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.

SEN ANLAT KARADENİZ 60. YENİ BÖLÜM FRAGMAN



Sen Anlat Karadeniz 60. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...