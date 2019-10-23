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23.10.2019 - 17:41 |

Sen Anlat Karadeniz 61. bölümde Melek evden kaçıyor!

Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanları ile bu akşam ekrana geliyor. Hazan'ın kardeşi Melek'in evden kaçmasının ardından Hazan ve Ferhat, Melek'i aramaya koyuluyor. Öte yandan Tahir, bir kızının dünyaya gelecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyor. Sen Anlat Karadeniz 61. bölümde Hazan ve Ferhat, Melek'i bulabilecek mi?

Sen Anlat Karadeniz 61. bölümde Melek evden kaçıyor!

Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz dizisinde bu hafta Melek'in evden kaçması Hazan'ı büyük bir üzüntüye sokar. Melek özgürlüğüne kavuştuğunu düşünsede bu kaçış onun için farklı bir esaretin başlangıcı mı olacaktır. Hazan kız kardeşinin evden kaçması ile deliye dönerken bu süreçte en yakınında Ferhat olacaktır.

Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanları ile bu akşam ATV'de...

 SEN ANLAT KARADENİZ 61. BÖLÜM FRAGMANI

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