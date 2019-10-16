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16.10.2019 - 23:30 |

Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Melek ilaçları içti ve...

ATV'nin üçüncü sezonuyla da oldukça ilgi gören dizisi Sen Anlat Karadeniz, 60. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Sevilen dizinin yeni bölümüne Nilüfer'in merdivenlerden yuvarlanması damga vurdu. Peki Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Melek ilaçları içti ve...

SEN ANLAT KARADENİZ 60. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar.

Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir?

Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.

SEN ANLAT KARADENİZ 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Trump:"PKK birçok açıdan DEAŞ'tan daha kötü"ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." değerlendirmesini yaptı.
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