Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm 2. fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Murat hiç olmayacak bir işe kalkışıyor. Murat'ın açtığı işler Kalelilere pahalıya mal oluyor. Tahir eline yine silah almak zorunda kalıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.