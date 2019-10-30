Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı! Ailenin başı dertte

Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Sen Anlat Karadeniz'de ailenin başı dertte olurken Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokar ve Trabzon'a yola çıkar. İşte o dakikalar...

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN