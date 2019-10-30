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30.10.2019 - 11:33 |

Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı! Ailenin başı dertte

Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde ailenin başı dertte. Bu akşam ekrana gelecek olan Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı! Ailenin başı dertte

Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Sen Anlat Karadeniz'de ailenin başı dertte olurken Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokar ve Trabzon'a yola çıkar. İşte o dakikalar...

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN

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