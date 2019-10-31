Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölüm fragmanı... Masal geliyor!

Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Nefes'in sancıları başlıyor. Kaleliler apar topar Nefes'i hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. Fakat araba arıza yapınca Nefes yolda doğum yapmak zorunda kalıyor. Artık her şey Asiye'nin elinde... Şimdi merak edilen konu bebeğe bir şey olup olmayacağı....

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.