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13.11.2019 - 16:28 |

Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm final fragmanı yayınlandı! Nefes Avukatlığı kazanıyor

Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm final fragmanı yayınlandı. Bu akşam final bölümü ile ekrana gelecek olan Sen Anlat Karadeniz 64. bölümde sürprizler peş peşe geliyor. Avukat olabilmek için üniversite sınavına giren Nefes'in sonuçlarına bakan Tahir fındığa geliriz artık açıklaması ile Nefes'in fakülteyi kazandığını duyuruyor. Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm finali ile bu akşam ATV'de...

Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm final fragmanı yayınlandı! Nefes Avukatlığı kazanıyor

Sen Anlat Karadeniz 64. bölümü ile final yapıyor. Sürprizlerin peş peşe geleceği Sen Anlat Karadeniz final bölümünde avukat olmak için üniversite sınavına giren Nefes hedefine ulaşıyor. Ferhat ve Hazan gelecek 30 yıllık planlarını kurduklarını belirtirken evlilik yolunda adım adım ilerlemeye devam ediyor.

Tarık ve Mercan ise ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin ortasında kalıyor.

 SEN ANLAT KARADENİZ 64. BÖLÜM FİNAL FRAGMANI

270 kilometre gelip akrabasına kurşun yağdırdıKocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Bülent Y.’nin aracına pompalı tüfekle 8 el ateş ettikten sonra kaçan Ahmet Y., polise teslim oldu. Ahmet Y., emniyetteki ifadesinde, Bülent Y.’nin damadının dayısı olduğunu ve eşi N.Y. ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu öne sürerek, Manisa Akhisar’da eşini döverek hastanelik ettikten sonra Başiskele’ye gelerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
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