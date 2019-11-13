Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm final fragmanı yayınlandı! Nefes Avukatlığı kazanıyor

Sen Anlat Karadeniz 64. bölümü ile final yapıyor. Sürprizlerin peş peşe geleceği Sen Anlat Karadeniz final bölümünde avukat olmak için üniversite sınavına giren Nefes hedefine ulaşıyor. Ferhat ve Hazan gelecek 30 yıllık planlarını kurduklarını belirtirken evlilik yolunda adım adım ilerlemeye devam ediyor.

Tarık ve Mercan ise ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin ortasında kalıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 64. BÖLÜM FİNAL FRAGMANI