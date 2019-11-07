07.11.2019 - 10:00 |
Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm fragmanı... Neden final yapıyor?
Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Gence mahkeme çıkışı vuruluyor!
Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Tahir ile Nefes'in keyfine diyecek yok. Fakat Yiğit, Masal'ı kıskanıyor. Öte yandan mahkeme çıkışı Genco vuruluyor.
Sen Anlat Karadeniz 64. bölümü ile ekranlara veda ediyor. Şimdi izleyiciler dizinin neden final yaptığını araştırıyor.
SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Sen Anlat Karadeniz'in neden final yaptığına ilişkin detaylı bir bilgi yok. Fakat dizinin yeni sezonun reytinglerde istenilen başarıyı elde etmemesi nedeniyle yayından kaldırıldığı düşünülüyor.
'İlk kez böyle bir şey oluyor' Bir anda topraktan çıkmaya başladı!Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.