Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm fragmanı... Neden final yapıyor?

Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Tahir ile Nefes'in keyfine diyecek yok. Fakat Yiğit, Masal'ı kıskanıyor. Öte yandan mahkeme çıkışı Genco vuruluyor.

Sen Anlat Karadeniz 64. bölümü ile ekranlara veda ediyor. Şimdi izleyiciler dizinin neden final yaptığını araştırıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sen Anlat Karadeniz'in neden final yaptığına ilişkin detaylı bir bilgi yok. Fakat dizinin yeni sezonun reytinglerde istenilen başarıyı elde etmemesi nedeniyle yayından kaldırıldığı düşünülüyor.