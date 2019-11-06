06.11.2019 - 22:40 |
Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 63. son bölümde Nefes ile Tahir...
ATV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz, 63. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Nefes ile Tahir cephesindeki yepyeni bir masalın başlaması damga vurdu. Peki Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SEN ANLAT KARADENİZ 63. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hiçbir şey tesadüf değildir! Fikret’in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir.
Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu.
Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir.
Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.
SEN ANLAT KARADENİZ 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...
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