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24.10.2019 - 15:13 |

Sen Anlat Karadeniz 69. yeni bölüm fragmanı... Kalelilerin evi taranıyor

Sen Anlat Karadeniz 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Kalelilerin evi kurşunlanıyor!

Sen Anlat Karadeniz 69. yeni bölüm fragmanı... Kalelilerin evi taranıyor

Sen Anlat Karadeniz 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir ile Nefes romantik anlar yaşarken bir anda kara bulutlar Kalelilerin üzerinde dolaşıyor. Murat'ın hatası Kalelilerin evinin taranmasına neden oluyor. Bakalım bu saldırıdan Kaleliler nasıl kurtulacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

 

 

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