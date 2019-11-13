13.11.2019 - 20:45 |
Sen Anlat Karadeniz final bölümünde neler oldu? Sen Anlat Karadeniz finalinde izleyenler...
ATV'nin final kararı alan sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, bu akşam son bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki Sen Anlat Karadeniz final bölümünde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz final bölümü özeti ve tüm bilgiler...
SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL ÖZETİ
Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.
SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL FRAGMANI