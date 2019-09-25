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25.09.2019 - 10:02 |

Sen Anlat Karadeniz fragman! Kıskançlık sınavı

Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Sen Anlat Karadeniz ATV'de yayınlanıyor. Sen Anlat Karadeniz'in bu akşamki bölümünde kıskançlık sınavı yaşanacak.

Sen Anlat Karadeniz fragman! Kıskançlık sınavı

Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Mustafa, Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir. Mustafa'ya ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir plan devreye sokarlar.

 SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN

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Sen Anlat Karadeniz fragman! Kıskançlık sınavı

Sen Anlat Karadeniz fragman! Kıskançlık sınavı

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